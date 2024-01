OM Mercato : ça chauffe pour Benrahma mais...

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis le début du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille est intéressé par le milieu offensif de West Ham, Saïd Benrahma, déclassé chez les Hammers depuis plusieurs semaines. Mais alors que la piste menant à l'Algérien semblait au point mort depuis plusieurs jours, elle aurait repris de l'épaisseur ces dernières heures, si l'on en croit les informations de La Tribune Olympienne.

Mais l'OM doit d'abord vendre avant de recruter

Mais pour se renforcer offensivement d'ici le 31 janvier et donc s'offrir l'ancien joueur de l'OGC Nice, également courtisé par l'Olympique Lyonnais, le club phocéen va devoir dans un premier temps finaliser le départ d'Ismaïla Sarr. Pour rappel, et comme nous vous l'avons relayé plus tôt dans la journée, la piste menant au milieu offensif du Borussia Dortmund, Giovanni Reyna, serait aussi toujours d'actualité du côté de l'OM.

➡️ La piste Said Benrhama 🇩🇿 reprend de l'épaisseur ses dernières heures.



➡️ L'OM devra finaliser le départ d'Ismaïla Sarr pour se renforcer offensivement.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/wXMndQMM0e — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 27, 2024

