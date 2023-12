OM - Mercato : ça se confirme pour Mbemba, menaces sur Harit et Ounahi !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Selon La Provence, "l’OM a bien reçu une offre en provenance d’Arabie Saoudite "défiant toute concurrence" pour Chancel Mbemba l’été dernier. Le défenseur a refusé l’offre en moins d’une journée car il aimerait laisser une trace à l’OM."

Une nouvelle offre dans les tuyaux pour Mbemba

La Tribune Olympienne en dit plus sur le dossier, et annonce une possible offensive saoudienne pour deux autres joueurs... "L'Arabie Saoudite ne va pas lâcher le morceau avec Mbemba et pourrait revenir dès cet hiver comme pour Amine Harit et Azzedine Ounahi", annonce en effet le site pro olympien. A suivre...

➡️ Pour faire suite à l'info de La Provence du jour



