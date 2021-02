OM - Mercato : contrat, salaire, rebondissement, ça bouge pour Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

On ne sait quand l'intérim prendra fin. Seule certitude, la mission de Nasser Larguet, actuel entraîneur de l'OM, est temporaire et Pablo Longoria, en coulisses, active ses réseaux pour que l'équipe première dispose vite d'un nouveau technicien sur le banc de touche. Grandissime favori, Jorge Sampaoli, en place à l'Atletico Mineiro, au Brésil, et qui, selon La Provence, multiplierait les contacts avec la direction du club phocéen.

Comme le précise le quotidien régional, l'ancien sélectionneur de l'Argentine est encore lié à l'Atletico Mineiro jusqu'au 31 décembre prochain. Payer la clause de rupture coûterait à l'OM la modique somme de 600 000 euros. En revanche, et cela concerne cette fois le salaire, celui de Sampaoli est plutôt élevé pour un entraîneur du championnat brésilien : 300 000 euros par mois. Une somme à laquelle est habituée la direction olympienne puisque c'est ce que touchait André Villas-Boas.

Problème, un son de cloche radicalement différent est en train de se faire entendre au Brésil. Ainsi, et selon le quotidien brésilien, Estado de Minas, Sampaoli ne serait pas opposé à l'idée de prolonger dans son club actuel. Une prolongation de contrat lui aurait même été proposée. Le média brésilien affirme également que Sampaoli a entrepris des démarches pour poursuivre la location de sa résidence située à Lagoa Santa, dans la région de Belo Horizonte.