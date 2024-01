OM - Mercato : Daniel Riolo fustige la nouvelle recrue marseillaise

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

L'After Foot, l'émission de RMC, s’inquiète de l’arrivée à l'OM de Faris Moumbagna. Arrivé contre 8 millions d’euros, le Camerounais, qui dispute actuellement la Couope d'Afrique des Nations, arrive de Bodo/Glimt en Norvège. Bien que ses statistiques soient attrayantes, 18 buts et 8 passes décisives en 38 matchs TCC, l’opération interroge.

“De ce qu'on me dit, c'est ultra flippant !”

En se basant sur l’avis de certains observateurs, Daniel Riolo est revenu sur ce transfert. Le journaliste s'alarme d’une nouvelle recrue très “moyenne” au cours du mercato olympien: “On est obligés de se renseigner quand on ne connaît pas les joueurs. Du coup, on demande. Et ce n'est pas du bien qu'on me dit des recrues de l'OM. C'est une source d'inquiétude. Attention, peut-être qu'ils ne sont pas aussi nuls que ce qu’on dit, mais de ce qu’on me dit, c’est ultra flippant”.

De quoi faire paniquer la foule à Marseille.

