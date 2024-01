OM - Mercato : des offres sont tombées pour Luis Henrique et Vitinha

Le mercato hivernal s’active dans le sens des départs à l’OM. Selon La Tribune Olympienne, les Phocéens auraient reçu des offres pour Luis Enrique et Vitinha. Pour l'ailier gauche brésilien, les Marseillais auraient reçu une offre de 6,5 millions d’euros d’un club brésilien. Seulement, le club provençal demanderait 8 millions d'euros pour le laisser partir. Les négociations seraient en cours, à l’instar de Vitinha, pour qui l’OM aurait reçu une offre plus conséquente.

En effet, toujours d'après La Tribune Olympienne, des clubs anglais dont les identités n'ont pas filtré auraient formulés des offres informels à l'OM pour recruter l'attaquant portugais dont un qui aurait proposé 15 millions d’euros avec un pourcentage à la revente. Les dirigeants marseillais et le joueur seraient à l'écoute de ces offres.

ℹ️ @LaTribuneOM ➡️ Offre de 6.5M pour Luis Henrique d'un club 🇧🇷 . L'OM en veut 8M hors bonus. Negos en cours. ➡️ Approche 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 sur Vitinha. Offres informels de clubs de PL ( 15M avec % à la revente ). OM et joueur à l'écoute. #TeamOM #MercatOM #OM pic.twitter.com/r9XJgcsvKV

