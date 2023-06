OM : deux pistes s’éloignent pour l'après-Tudor, réponse imminente pour Gallardo !

L’OM est toujours à la recherche de son coach. Après le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria sonde plusieurs techniciens dans l’optique de se préparer au plus vite aux tours préliminaires de la Ligue des Champions en août prochain. Si les noms de Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca ou encore Christophe Galtier ont circulé, l’OM aurait pensé à Ruben Amorim.

Cependant selon A Bola, il n'y aurait pas de négociations à l'heure actuelle entre les différentes parties. D’autant plus que l’actuel coach du Sporting serait pleinement concentré sur son club. Sa clause libératoire à 20 millions d’euros ne serait pas les finances de l’OM. Ruben Amorim doit certainement très bien se souvenir de sa double confrontation en Ligue des Champions face à l’OM cette saison.

Autre nom cité du côté de l'OM, Fabio Grosso ne devrait pas non plus rejoindre la Cité phocéenne. Chaude en début de semaine, la piste du Champion du Monde 2006 s'est refroidie progressivement durant toute la semaine. Selon le journaliste Nicolo Schira, ce serait désormais la Sampdoria qui mènerait la danse pour l'ancien défenseur de l'OL, auteur d'une belle saison sur le banc de Frosinone en Série B.

Aujourd'hui, la piste la plus sûre pour l'OM mène à Marcelo Gallardo. Selon le média argentin TyC Sport, l'ancien coach de River Plate donnera sa réponse demain au club phocéen. Marseille aurait rehaussé son offre ces dernières heures pour finir de convaincre el Muneco. Tic-tac...

