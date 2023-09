OM - Mercato : Di Méco fait une énorme annonce sur Sampaoli

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Arrivé à Marseille ce mercredi, Gennaro Gattuso devrait être intronisé nouvel entraîneur de l'OM dans les prochaines heures voire demain. L'Italien est très loin de faire l'unanimité et peu voyaient en lui l'heureux élu. Il était plutôt question d'un retour d'Igor Tudor ou de Christophe Galtier (puisque le Marseillais a commencé sa carrière sur le banc de l'OM en 2000 lors d'une défaite à Bastia, où il était intérimaire). Mais, sur RMC, Eric Di Méco a révélé qu'un autre entraîneur était prêt à revenir à Marseille...

"Sampaoli était prêt à revenir. Et à pieds"

"Sampaoli a suivi avec attention la situation et le choix du coach. Il était prêt à revenir. Et à pieds." Une révélation pas surprenante dans la mesure où l'Argentin est sur le point de se faire limoger par Flamengo et où Pablo Longoria a assuré la semaine dernière que, contrairement à ce qu'on pensait, les deux hommes ne s'étaient pas quittés fâchés à l'été 2022. Mais le président marseillais a donc fait le choix d'un technicien à poigne...

