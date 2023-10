OM - Mercato : la recrue idéale pour Gattuso est identifiée

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM va mieux mais reste malade. Après avoir encaissé dix buts en trois matches, dont trois à Monaco samedi soir, Gennaro Gattuso sait déjà quel chantier travailler avant de recevoir Le Havre dimanche au Vélodrome : l’équilibre défensif. Et cela tombe plutôt bien puisque Christophe Dugarry est de son avis... une nuance en plus : il faut une vraie sentinelle !

Dugarry conseille une sentinelle à l'OM

« L’effectif, il n’est pas bon. Individuellement, il y a des joueurs qui doivent faire plus, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. C’est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Gigot et Mbemba, cela peut être de bons joueurs, avec de la détermination et ils montrent un état d’esprit exceptionnel, mais ils ne sont pas complémentaires du tout. Il leur faut une sentinelle devant, pour les rassurer un peu. À mon avis, il faut un vrai numéro 6 qui soit capable de défendre et de mettre de l’impact. Pas forcément un Rongier qui veut beaucoup jouer et ne participe pas à beaucoup d’actions. »

💬 "Cette équipe est surestimée !"



🔵⚪️ Christophe Dugarry charge l'effectif de l'OM pic.twitter.com/YIXiKHNdHH — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 2, 2023

