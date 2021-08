OM - Mercato : encore du neuf pour Delort, la menace Galtier plane sur le dossier !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il aura donc été dit que l'OM a réussi un énorme mercato. En alignant les recrues et en tentant, encore aujourd'hui, de se séparer de quelques joueurs "bankables" (Camara, Caleta-Car). Hier, et comme vous le savez, le club phocéen a réussi à faire l'économie, cette saison, du salaire de Dario Benedetto, parti à Elche sous forme de prêt avec option d'achat. Et, comme vous le savez également, le président Pablo Longoria cherche, en marge du dossier Lirola (enfin bouclé) à faire venir un attaquant digne de ce nom.

Les pistes ne manquent pas : Sorloth (Leipzig), Hwang (Bordeaux), Ugbo (Chelsea). Et surtout celle du joueur de Montpellier, Andy Delort. Ce matin, dans son édition, le quotidien l'Equipe donne de nouvelles informations à ce sujet. Et elles ne sont pas forcément bonnes. Pour quelles raisons ?

Car pendant que l'OM cherche un prêt avec option d'achat, en raison de ses finances, le MHSC, lui, est bien décidé à ne faire aucun cadeau. Laurent Nicollin l'a déjà fait savoir, à Marseille comme au joueur, et attend une importante indemnité dès cet été si son joueur quitte le navire.

Autre problème, l'OGC Nice aurait déjà une longueur d'avance dans ce dossier. Pas simple, surtout quand on sait que l'un des représentants de Delort, comme le rapporte l'Equipe, n'est autre que le beau-fils de Christophe Galtier, l'entraîneur des Aiglons !

A suivre...