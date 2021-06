OM - Mercato : feu vert pour cet ex du PSG et cette ancienne piste de l’ASSE ?

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Pablo Longoria multiplie les pistes au mercato estival. Rien qu’en défense, plusieurs noms ont été avancés ces dernières semaines à l’OM. L’une des plus pressantes se nomme sans aucun doute David Luiz. Aux dernières nouvelles, ce dossier serait bien parti pour aboutir... au même titre que la piste menant à Valentin Rosier.

Pisté il y a deux ans par l’ASSE, le latéral droit du Sporting Portugal est intéressé par un rebond à l’OM après son prêt réussi du côté de Besiktas. Selon Ekrem Konur, qui donne aussi des informations sur Luiz, le club portugais pourrait faire un effort pour le libérer cet été.

« L’OM est proche de finaliser les dossiers Luiz et Rosier, assure le journaliste de Vatan. Les deux joueurs veulent jouer à Marseille. Pour Rosier, l’OM discute actuellement avec le Sporting. Les Portugais seraient prêts à baisser son prix de 8,5 à 7 millions d’euros. » Le dossier Rosier pourrait être directement à celui de Daniel Wass... ancienne piste des Verts et désormais sur les tablettes des deux clubs.

