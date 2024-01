OM - Mercato : forcing pour Sadio Mané

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Iliman Ndiaye est parti au forcing pour faire venir Sadio Mané à l’OM. Alors que les deux Sénégalais sont arrivés à Abidjan, la capitale de Côte-d’Ivoire, pour y disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2024 et ont même démarré par une victoire (2-0 contre le Bénin), le Marseillais n’a pas hésité à faire de la propagande. Et pour cause, le Marseillais tente de convaincre son partenaire de sélection de rejoindre l’OM.

“Je lui ai dit qu’il pouvait venir à l’OM”

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, le Sénégalais confie l’importance de l’ancien Reds dans sa carrière : "C’est exceptionnel de jouer avec lui, il te met à l’aise et te sort de la difficulté sur le terrain. Il a de l’expérience, il me conseille beaucoup. Je lui ai dit qu’il pouvait venir à l’OM".

Un joueur important pour Iliman Ndiaye, on comprend mieux pourquoi il tente avec insistance de le faire venir à l’OM.

