OM - Mercato : Guendouzi confirme un désaccord avec Longoria pour son départ

"Oh, Guendouzi, oh !" En cette période où l'OM connaît de grosses difficultés à faire la différence offensivement parlant, la présence du milieu prêté à la Lazio ferait le plus grand bien. Par sa grinta, sa capacité à se projeter vers l'avant et à remuer son équipe, Mattéo Guendouzi serait un atout de choix pour Gennaro Guendouzi. Mais voilà, il a mis les voiles cet été pour la Lazio, après une dernière saison frustrante pour lui car Igor Tudor ne lui faisait pas confiance. Dans Téléfoot ce matin, il a expliqué que l'instabilité chronique de l'OM version Pablo Longoria était l'un des facteurs l'ayant conduit à aller voir ailleurs.

"On a changé beaucoup de fois de coach, en l’espace de deux ans"

"C’était vraiment un amour dès les premiers jours. J’étais heureux de vivre à Marseille, j’étais heureux de jouer pour ce club. Mais sur la deuxième saison, ce n’était plus les mêmes choses avec pas mal d’instabilité. On a changé beaucoup de fois de coach, en l’espace de deux ans. Un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois. Il n’y avait pas de continuité par rapport à ça. Donc, il a fallu faire un choix pour moi et également pour ma carrière. Je recherchais vraiment un grand club qui joue la Coupe d’Europe tous les ans, avec un très grand coach. Et avec Maurizio Sarri, j’ai vraiment de la chance parce que j’apprends avec lui depuis maintenant que deux mois. Je viens avec un statut que je n’avais pas il y a 4-5 ans. On m’attend beaucoup plus que le jeune Mattéo qui arrive à 19, 20 ans."

