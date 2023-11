OM - Mercato : la vente se confirme en janvier avec une enveloppe pharaonique pour recruter !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Canal+ a lâché une petite bombe hier soir. En direct, David Berger a expliqué que la vente de l’OM pourrait se boucler dans les prochains mois avec une officialisation en janvier 2024 ! Les récents incidents survenus autour de l’Olympico auraient même servi à accélérer le processus.

« Elle se rapproche cette vente, McCourt a peut-être envie de vendre »

« Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club, a-t-il affirmé hier soir en plateau. On parle de 400 M€ et de 200 M€ d’enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Ç se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400 M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! »

Vente OM : L'énorme bombe lâchée par Canal + ! - https://t.co/j0fPWjBb8H — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2023

