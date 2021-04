OM – Mercato : le PSG prêt à plomber le dossier Milik !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Six mois et puis s'en va ? Arrivé de Naples en janvier, Arkadiusz Milik, buteur samedi soir à Montpellier (3-3), pourrait bien écouter son séjour à l'OM. Plusieurs clubs s'intéressent à lui et le Polonais a une priorité : rejoindre la Juventus Turin, qui le suit de longue date.

C'est sa volonté de rejoindre la Juve qui était à l'origine de sa mise au placard à Naples avant son prêt, et si l'OM pourrait récupérer quelques milliers d'Euros dans la transaction, un autre nom surgit pour épauler CR7 à Turin. Tuttosport avait évoqué ce week-end un intérêt du club piémontais pour Moise Kean, mais Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, révèle un intérêt de la Vieille Dame pour un autre parisien en la personne de Mauro Icardi. Wanda Nara, actuellement à Milan, devrait même rencontrer les dirigeants turinois ces prochains jours... Affaire(s) à suivre...

One of the #PSG's priority this summer is the purchase of #Kean from #Everton on a permanent deal. Mauro #Icardi could be sold: his agent&wife Wanda Nara is in Milan and after a period of quarantine will talk with #Juventus, which have shown interest for the striker. #transfers https://t.co/pDgrorJUov