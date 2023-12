OM - Mercato : c'est confirmé pour le retour de Luis Henrique mais...

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Prêté depuis un an et demi à Botafogo par l'Olympique de Marseille, Luis Henrique ne devrait pas rester au sein du club brésilien et devrait faire son retour à l'OM cet hiver. La Provence l'a une nouvelle fois confirmé ce vendredi.

Luis Henrique va revenir à l'OM mais...

Mais selon les informations de RMC Sport, l'ailier gauche brésilien pourrait être définitivement vendu par l'OM lors du mercato hivernal puisque les dirigeants marseillais seraient à l'écoute de potentielles offres le concernant. "Luis Henrique pourra éventuellement compléter l’effectif même si au sein de l’OM, on n’est pas très convaincu de ses progrès. Le club phocéen restera à l’écoute d’éventuelles offres car il sera à un an de la fin de son contrat en juin prochain, situation que déteste Pablo Longoria, avec le risque de voir le joueur partir libre alors que Marseille avait investi 8 millions d’euros sur lui", ont révélé nos confrères.

