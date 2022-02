OM - Mercato : Longoria va récupérer deux dossiers désespérés pour cet été

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Si l'OM est finalement resté très calme au niveau des départs dans les dernières heures du Mercato, les dossiers sensibles ne restent jamais bien loin du bureau de Pablo Longoria. Dans les prochaines semaines, le président phocéen s'apprête à subir deux dossiers compliqués.

Les dossier Kamara et Saliba franchement mal barrés

Dans son Live Mercato ce lundi soir, Téléfoot a fait le point sur le dossier Boubacar Kamara, dont la prolongation semble aujourd'hui plus qu'illusoire. Si le Minot ne ferme pas encore la porte à son club de cœur selon Julien Maynard, Pablo Longoria n'a pas franchement les coudés franches pour lutter face à la concurrence. Depuis deux ans et la crise du Covid, Bouba Kamara ne s'est vu offrir que des prolongations à la baisse au niveau de son salaire.

Autre dossier très très mal embarqué : celui de William Saliba, pour lequel l'OM ne dispose d'aucune option d'achat et qui repartira à Arsenal. Selon TF1, les Gunners n'ont pas l'intention de faire de cadeau. Si Marseille veut garder son international Espoir, il faudra mettre le prix. Du côté du joueur, on ne se précipitera pas à prendre une décision et on attend de voir avec quelles armes Marseille abordera l'exercice 2022-23 et si le club sera présent en Ligue des Champions.