OM : Marcelino prêt à trahir Marseille et Longoria !

Le 20 octobre, cela fera un mois que Marcelino a quitté l'OM. L'entraîneur espagnol aura tenu un trimestre sur le banc phocéen mais l'élimination de la Champions League, un jeu ennuyeux et surtout l'incroyable réunion entre la direction et les ultras ont eu raison de sa volonté de continuer. Depuis, il a failli rebondir du côté du FC Séville mais comme les Andalous ne lui proposaient qu'un an alors que lui veut s'engager sur la durée, l'affaire ne s'est pas conclue. Et il peut continuer sa tournée des médias pour dire combien il a vécu une expérience surréaliste à Marseille.

"Bien sûr que je pourrais entraîner à nouveau en France"

Dans une interview à Marca, Marcelino a ainsi expliqué qu'il ne voulait plus entendre parler de l'OM mais qu'il serait prêt à revenir en France : "Bien sûr que je pourrais entraîner à nouveau en France mais à Marseille, c'est sûr que non. Ce que j'ai vu là-bas ne permet pas de générer un projet fiable avec des bases solides, c'est impossible. Mais il y a de très bonnes équipes". Il ne manquerait plus que Marcelino dirige l'un des rivaux historiques de l'OM pour finir d'enterrer sa cote de popularité auprès des supporters marseillais !

