OM - Mercato : McCourt a une arme bien plus redoutable qu'investir 80 M€

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Frank McCourt continue à ne pas convaincre son auditoire. Interrogé ce dimanche au micro de Téléfoot, l’actionnaire de l’OM n’a toujours pas donné de chiffres concernant l’enveloppe allouée au mercato estival.

Bixente Lizarazu n’a d’ailleurs pas hésité à tacler McCourt pour ses déclarations, qu’il voit comme de la « démagogie » et « les mêmes qu’à son arrivée à l’OM en octobre 2016. » Pourtant, le Bostonien assure qu’il investira encore de son argent personnel pour renforcer l’effectif marseillais.

« Il faut donc être plus intelligent, plus créatif »

« Depuis que je suis là, nous avons eu la preuve que cela ne dépend pas de combien on dépense, a-t-il affirmé. J’ai investi plus que prévu sans avoir les résultats escomptés. Il faut donc être plus intelligent, plus créatif au lieu de juste prendre l’argent et le mettre sur la table. Cela ne suffit pas pour atteindre les objectifs. Cela aide et évidemment que je vais investir encore mais l’argent ne fait pas tout. On va continuer à investir mais c’est important de le faire judicieusement. Mon approche par rapport à il y a cinq ans est différente, l’expérience m’a rendu plus humble. »

Pablo Longoria, nommé président de l’OM il y a dix jours après avoir bien négocié le recrutement hivernal, est clairement identifié comme le faiseur de miracles au mercato. Reste à savoir si le costume ne sera pas trop grand pour lui.