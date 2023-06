OM - Mercato : McCourt attend le gros lot, un dossier alléchant déjà avancé en Argentine

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'information a été donnée par ESPN, en Argentine, et relayée par footmercato : l'OM aurait déjà avancé ses pions sur le dossier d'un jeune défenseur argentin évoluant au sein du club de San Lorenzo. Son nom ? Augustin Giay. Son âge ? 19 ans. Son poste ? Latéral droit. Capitaine de l'équipe d'Argentine qui dispute le Mondial U20, Giay s'est imposé comme titulaire à San Lorenzo et aurait, le conditionnel est de rigueur, déjà été l'objet de certaines discussions entre les dirigeants olympiens et son propre entourage.

McCout attend le « le gros lot » !

Dans le sens des départs, la Provence confirme l'intention de Frank McCourt de dégraisser l'effectif de l'OM cet été avec « le gros lot » avec 8 à 9 départs, pour autant d’arrivées. Surtout, le quotidien régional rapporte que le propriétaire du club met la pression à Pablo Longoria pour qu’il réalise des ventes car il ne remettra pas la main au pot.