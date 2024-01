OM Mercato : Ménès a de gros doutes sur la méthode Longoria

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Accroché par Strasbourg vendredi dernier (1-1) et décevant en Ligue 1, l’OM peine à revenir dans la course à la Ligue des Champions. Une situation qui exaspère les supporters et jette le doute sur les choix réalisés par Pablo Longoria lors des derniers Mercatos.

Ménès toujours sceptique sur le Mercato d’hiver olympien

Pour Pierre Ménès, une telle sortie de piste était finalement logique avec l’Espagnol, lequel change trop souvent d’hommes pour mener une politique cohérente : « C’est vrai que cette instabilité chronique ça a marché les deux premières années mais cette fois-ci, ça ne marche pas. Et ce ne sont pas les contours de ce Mercato d’hiver qui m’incitent à beaucoup d’optimisme », a balancé l’ancien du CFC dans son dernier « Face à Pierrot ».

Déjà pas emballé par le choix de Jean Onana au milieu, Ménès ne risque pas de décoller au plafond avec la venue du suisse Ulisses Garcia (Young Boys) à gauche…

Face à Pierrot (2/3) : "L'instabilité chronique de l'effectif de l'OM est très préjudiciable"



Mercato OM, Coupe de France, Strasbourg en progrès, Angoula le Havrais, Beckenbauer, Lorient, les favoris de la CAN, Daniel Bravo et DAZN.https://t.co/gmBl2R6Us5 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 15, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life