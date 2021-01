OM – Mercato : Milik a donné son feu vert, une solution étonnante trouvée avec Naples ?

Zapping But! Football Club OM : les choses à savoir sur Pablo Longoria avec François Abdou Saadi

L'OM avance sur le dossier Arkadiusz Milik (Naples, 26 ans). Comme l'ont fait savoir RMC Sport et La Provence, un accord a été trouvé entre l'attaquant polonais et le « head of football » marseillais Pablo Longoria. Une avancée significative dans le dossier de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam.

Désormais l'OM, qui a fait de Milik sa priorité, doit s'entendre avec Naples. Initialement, les Italiens attendaient entre 10 et 15 M€ pour lâcher leur avant-centre en fin de contrat au 30 juin. Une somme déraisonnable pour Marseille qui n'est pas monté au delà de 7 M€ hors bonus.

Milik prolongé à Naples et prêté avec une OA automatique ?

Comme le rapporte l'ancien journaliste de Foot365 Ignazio Genuardi, souvent bien renseigné lorsqu'il s'agit de transferts entre la France et l'Italie, une solution surprenante pourrait être trouvée pour Arkadiusz Milik afin de permettre à l'OM de différer le paiement. Il est en effet question à ce que Milik prolonge d'une saison à Naples jusqu'en juin 2022 avant d'être prêté pour six mois avec une option d'achat automatique.

Si les contours de ce montage ne sont pas encore définis, un accord pourrait être trouvé dès la semaine prochaine en incluant des bonus, des modalités de paiement en plusieurs fois ainsi qu'un pourcentage sur la revente. Comme le précise Ignazio Genuardi, Arkadiusz Milik s'est entendu avec l'OM sur la base d'un contrat de quatre ans et demi avec un salaire estimé aux alentours de 4 M€ par an. Sur ce dossier, l'éventuelle crainte porte sur un retour en force de West Ham, en quête d'un remplaçant à Sébastien Haller (Ajax Amsterdam).

