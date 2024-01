OM Mercato : on sait quand le club officialisera Moumbagna

Faris Moumbagna sera officialisé après la CAN. Alors que le joueur est censé avoir signé depuis plusieurs jours, les supporters commençaient à s'inquiéter sur ce transfert mystère. Mais l’officialisation va bientôt arriver.

Actuellement à la CAN, Faris Moumbagna sera officialisé après la compétition annonce La Tribune Olympienne. Preuve que tout est réglé : des images de la signature du contrat ont fuité sur les réseaux sociaux et Fabrizio Romano a confirmé l'accord trouvé.

Pour les inquiets concernant le dossier Faris Moumbagna. Ne vous inquietez pas tout est ok avec le joueur. Le club communiquera au retour du joueur de la CAN

C'est bel et bien son contrat avec l'Olympique de Marseille que Faris Moumbagna serait entrain de signer.



Signature confirmée par Fabrizio Romano. HERE WE GO !