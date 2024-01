OM Mercato : Pape Gueye fixe une deadline pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Où évoluera Pape Gueye (24 ans) au 2 février prochain ? Du côté de l’OM, on commence à s’agacer. Suspendu jusqu’en décembre du fait de son précontrat signé avec Watford avant de rejoindre Marseille, le milieu formé au Havre n’a pas donné suite aux deux propositions de prolongation formulées par sa direction.

Gueye doute des intentions de Gattuso

Pour autant, si l’on en croit les informations de Téléfoot, cela ne veut pas forcément dire que Pape Gueye n’y répondra pas favorablement. Le natif de Montreuil se donne en effet jusqu’à la fin de la CAN pour prendre une décision.

Méfiant sur le rôle réel qui lui sera dévolu à l’OM à son retour, Pape Gueye souhaite au préalable échanger avec le club et Gennaro Gattuso pour obtenir quelques garanties de temps de jeu, lui qui ne se voit pas spécialement remplaçant de luxe. Si aucun accord n’est trouvé, un départ d’ici à la fin du Mercato n’est pas à exclure… Sauf que la CAN se finit après le Mercato et que les hommes d’Aliou Cissé sont bien partis pour aller loin dans la compétition.

