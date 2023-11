OM - Mercato : Payet dans le dur au Brésil

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Poussé vers la sortie par Pablo Longoria à l'OM, Dimitr Payet (36 ans) avait reçu un accueil de rockstar au Vasco de Gama. Mais trois mois plus tard, sa situation au Brésil n'est pas celle dont il pouvait rêver. Auteur de son premier but avec Vasco le 19 octobre dernier, l’ancien Phocéen s'était vu reprocher son manque d’impact physique. Et son temps de jeu a sérieusement tendance à décliner...

Il n'est plus titulaire

Ramon Diaz l'avait titularisé l'espace de trois matches mais Payet n'a pas brillé et lors des deux dernières journées, il a débuté sur le banc des remplaçants. A Goias (1-1), puis à Cuiaba (2-0), il a attendre les 25 dernières minutes pour entrer en jeu. 17e, Vasco a renoué avec la victoire lors de son dernier match et cela ne jouera sans doute pas en faveur de Payet, qui affiche de petites stats depuis son arrivée : 11 matches, 1 but, 1 passe décisive...

