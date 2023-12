OM - Mercato : retour à l’envoyeur pour Iliman Ndiaye ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Retour à la case départ pour Iliman Ndiaye ? En difficulté à Marseille, le Sénégalais pourrait bien plier bagage dès janvier. Sheffield United, son dernier club, aimerait le recruter au mercato hivernal, quelques mois seulement après l'avoir vendu pour 20 M€ à l'OM. C'est en tout cas ce que révèle The Sun, qui explique que les "Blades" sont nostalgiques de leur feu-follet.

Retour à la maison

Si Sheffield montre le bout de son nez pour récupérer l'ailier olympien, c’est aussi parce que l’attaquant a fait trembler les filets à 15 reprises et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues, entre la Championship et la FA Cup. Des prestations qui avaient fait d'Iliman Ndiaye l'un des grands artisans de la montée en Premier League. The Sun révèle également que Everton et Crystal Palace sont aussi sur ses côtes.

