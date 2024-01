OM Mercato : un départ est acté, rebondissements pour Gueye, Sarr et Vitinha !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Ce dimanche, La Tribune Olympienne a fait un point sur la situation des joueurs qui pourraient potentiellement quitter l'Olympique de Marseille d'ici la fin du mercato estival. Cela concerne donc Pape Gueye, Luis Henrique, Ismaïla Sarr et Vitinha.

Luis Henrique va retourner au Brésil

Pour Pape Gueye, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, les dirigeants marseillais seraient pessimistes pour une vente cet hiver du Sénégalais malgré des offres de Premier League et l'intérêt de Fenerbahçe. Concernant Luis Henrique, son départ à l'Atlético Mineiro serait bouclé pour un montant d'environ 6-7 millions d'euros. Par ailleurs, l'OM continuerait de négocier avec Villarreal pour Ismaïla Sarr, également courtisé par deux clubs anglais et un club allemand, et compterait faire monter les enchères afin de récupérer à minima les 13 millions d'euros dépensés l'été dernier sur l'ancien Rennais. Enfin, le club olympien chercherait absolument une porte de sortie à Vitinha et serait désormais prêt à le laisser partir pour seulement une dizaine de millions d'euros.

➡️ L'OM continue de négocier avec Villarreal pour Ismaila Sarr🇸🇳. Les bonnes prestations du sénégalais pendant la CAN attirent aussi d'autres clubs...



➡️ Deux clubs de PL sont désormais intéressés, un bon club 🇩🇪 s'apprête à faire une offre et Mehdi Benatia cherche activement… pic.twitter.com/Cids5FLbxY — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 28, 2024

