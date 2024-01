OM Mercato : un énorme clash en vue entre Longoria et un joueur ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On savait que la relation entre Pape Gueye et la direction marseillaise était tendue. Mais les choses sont parties pour dégénérer, à en croire Foot Mercato ! En effet, le milieu sénégalais, libre en fin de saison, aurait fait savoir à Pablo Longoria et Mehdi Benatia qu'il ne comptait pas partir cet hiver, alors que des clubs anglais le suivent. Ce serait, pour l'OM, la dernière chance de récupérer une indemnité.

Les dirigeants menacent Gueye de l'envoyer en tribunes

Devant cette décision, les dirigeants phocéens auraient menacé leur joueur, toujours à la Coupe d'Afrique des Nations, de finir la saison en tribunes. Longoria et Benatia pensent que le milieu a déjà trouvé un accord avec un autre club pour la saison prochaine, ce qui explique qu'il refuse de signer à Burnley, par exemple. Quelle tristesse que l'aventure marseillaise de Pape Gueye, qui avait si bien débuté en 2020-21, se termine de cette façon...

🔵⚪️ | 🇸🇳 Le club menace de d’écarter Pape Gueye jusqu'à la fin de saison si celui ne trouve pas de club avant la fin du mercato.



(@sebnonda)



J’ajoute que Pape a toujours voulu rester au club, cette situation ne lui plaît pas, maintenant il a reçu une offre qu’il a refusée.… pic.twitter.com/AuPRLtZUtf — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 29, 2024

