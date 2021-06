OM - Mercato : une avancée significative dans le dossier Pol Lirola ?

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Il fait figure de dossier important. Et ce alors que l'OM multiplie les pistes en ce début de mercato estival. On parle ici du cas Pol Lirola, arrivé au mois de janvier dernier en provenance de la Fiorentina et qui a convaincu son monde depuis. Problème, si le joueur espagnol souhaite rester à Marseille, l'indemnité de transfert est élevée. Le montant de 11 millions d'euros est régulièrement évoqué.

Mais selon les informations du quotidien italien, La Nazione, reprises par le site footballclubdemarseille, Pablo Longoria voudrait proposer à la Fiorentina un nouveau prêt d’un an avec, en fin de saison prochaine, une obligation d’achat de 10M€. Jouable ? Seule certitude, le club italien a déjà quelques pistes au poste de Lirola et ne semble pas lui assurer un immense temps de jeu dans les prochains mois.

Les dirigeants marseillais pourraient dès lors en profiter.