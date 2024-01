OM - Mercato : une double arrivée à 20 M€ bouclée par Longoria ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après le départ des sept internationaux africains pour la CAN, l’arrivée de la première recrue Jean Onana, un joueur devrait quitter l’OM et deux nouveaux y débarquer. Selon L’Équipe, les dirigeants du club phocéen poursuivent bien leurs discussions avec Al-Hilal pour un transfert de Renan Lodi. Le latéral gauche de 26 ans a d’ores et déjà donné son accord sur les contours de son futur contrat et les deux clubs sont désormais au stade final de leurs discussions, qui pourraient aboutir autour d’un montant de 22 M€.

Si les négociations se concrétisent, ce sera une jolie opération financière pour Marseille qui avait acheté l’international brésilien 13 M€ l’été dernier. Mais l’OM devra encore verser 30 % à la revente du joueur à l’Atlético de Madrid, comme stipulé dans leur accord l’été dernier. Avec le départ quasi acté de Lodi, il n’y a donc plus de spécialiste du poste de latéral gauche dans l’effectif et les décideurs marseillais se sont donc accordés sur un fait : ils cherchent deux nouveaux joueurs à cette position. Le premier a été ciblé : Josh Doig.

Truffert estimé à 15 M€

Si les dirigeants marseillais restent prudents sur la finalisation de ce dossier au regard de leurs expériences passées avec leurs homologues de l’Hellas Vérone, une réunion téléphonique devait se tenir hier soir entre les deux parties après le match de Vérone, victorieux d’Empoli (2-1), auquel l’Écossais a d’ailleurs participé, pour essayer de trouver un terrain d’entente sur un transfert qui devrait se dénouer autour de 6 M€. L’optimisme resterait de mise eu égard à a volonté du joueur de venir à l’OM.

En parallèle, l’OM s’est bien renseigné sur Adrien Truffert avec lequel un contact a été enclenché. Le latéral gauche (22 ans) est encore sous contrat jusqu’en 2026 au Stade Rennais et le recruter ne sera pas simple alors que le club breton doit aussi gérer les cas Nemanja Matic ou Arnaud Kalimuendo. Compte tenu de son expérience et de son statut – il est devenu international A –, Truffert correspond davantage à un titulaire en puissance. Et cela a un prix. Reste à savoir si Marseille aura les moyens financiers de convaincre le SRFC de vendre son joueur, dont la valeur est estimée à 15 M€ au moins.

🚨⚪️🔵🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Ligue1 |



◉ Le Hellas Verone pousse envoyer Josh Doig à Sassuolo et ce malgré la volonté du joueur de vouloir absolument rejoindre l'OM❗️



◉ L'OM se donne la fin de soirée pour savoir s'ils passeront à une autre piste ou non ✅️



◉ Money Time ⏳️ pic.twitter.com/YQaQ2eneIq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 13, 2024

