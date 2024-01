OM - Mercato : une recrue estivale réclame du renfort cet hiver !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Amir Murillo réclame une nouvelle arrivée. Les Olympiens ont concédé le nul au Vélodrome face à Strasbourg, Murillo a été aligné à gauche, puisque Renan Lodi a été laissé au repos. La prestation du Panaméen n’a pas été des plus prestigieuses et lui-même en est conscient.

“Si quelqu’un arrive à gauche au mercato c’est très bien”

Le Panaméen est conscient de sa mauvaise performance et souhaite l’arrivée d’un nouveau défenseur, dans des propos rapportés par Foot Marseille: “Je ferai de mon mieux pour aider l’équipe. Mais si quelqu’un arrive à gauche au mercato c’est très bien. On a besoin de bons joueurs, on a besoin de gagner. Donc si je dois choisir un côté, je jouerai sur le côté droit parce que c’est ma position”.

