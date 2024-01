OM Mercato : Vitinha pas remplacé, Clauss vendu avant jeudi ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

A quoi joue Pablo Longoria sur le Mercato de l’OM ? Alors que beaucoup de supporters se réjouissent déjà du départ à venir de Vitinha, lequel va être prêté avec option d’achat au Genoa, il ne faut cependant pas s’attendre à un coup fumant en attaque à Marseille.

En effet, RMC Sport rapporte que les Phocéens ne remplaceront pas le buteur portugais dans les dernières heures, considérant l’arrivée du camerounais Farid Moumbagna comme suffisante pour compenser ce départ.

Le board est fâché contre Clauss

Par ailleurs, et c’est une énorme surprise dans la mesure où l’OM avait fermé la porte au Bayern Munich il y a quelques jours, Foot Mercato nous apprend que le club olympien est ouvert à une vente de l’international tricolore Jonathan Clauss (31 ans) d’ici à jeudi soir 22h59 !

Échaudé par les prestations décevantes du natif de Strasbourg et notamment son dernier match à Monaco où il a demandé à sortir par précaution à la 35ème minute, le board marseillais songerait à se séparer de l’international tricolore, lequel semble plus préoccupé par l’Euro avec les Bleus et son transfert cet été que par son implication quotidienne avec son club. Dommage pour l’OM : le Bayern Munich a trouvé son latéral droit en la personne de Sacha Boey (ex-Galatasaray)…

🚨EXCL: ⚪️🔵🇫🇷 #Ligue1 |



💥 L'OM a ouvert la porte à un départ de Jonathan Clauss dès cet hiver ❗️

https://t.co/0L3ODaUneU



Avec @sebnonda pic.twitter.com/Lh00I2VEol — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 29, 2024

