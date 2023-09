OM, PSG - Mercato : Galtier à Marseille ? Longoria aurait tout faux

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il faut parfois s'attendre à tout. Y compris lorsqu'un club français, l'OM en l'occurrence, cherche un entraîneur capable, par son talent ou son expérience, de ramener un soupçon de calme au sein du club. A Marseille, pour ne pas laisser Abardonado sur le banc trop longtemps, on aurait donc pensé à Christophe Galtier, actuellement sans emploi. Et qui est Marseillais, de surcroît.

Détester est un charme...

Problème, son passé d'entraîneur du PSG rendrait sa venue à l'OM impensable et impossible. Pour de nombreux supporters et pour Jérôme Rothen. Et oui, il fallait y penser...

"Longoria met trop facilement de côté cette rivalité entre le PSG et l'OM. Je reste persuadé que le championnat de France a besoin de cette rivalité. C'est comme ça, c'est inscrit dans les murs, ce sont deux clubs qui se détestent, des supporters qui se détestent, des joueurs et des entraîneurs qui doivent se détester, ça fait le charme de notre championnat et on vend une partie de son image avec cette opposition. Il faut que cette rivalité perdure, sans haine. Mais quand tu as décidé d'aller chez l'un ou chez l'autre, ça doit être difficile de faire machine arrière, ça doit être un principe y compris pour les dirigeants et les présidents. Longoria, je trouve qu'il fait du bon boulot avec l'OM, mais là je trouve qu'il a tout faux. Il est Espagnol, il voit la rivalité Barça-Real, comment un entraîneur du Real peut se retrouver en Catalogne deux mois après ? Ce n'est pas possible. En France, on ne doit pas accepter cela. Je mets les qualités de Christophe Galtier de côté, il reste un très bon entraîneur, mais n'empêche qu'il a choisi le PSG. Maintenant, il va nous expliquer que c'est l'homme de la situation et qu'il va permettre à l'OM d'être tout en haut ? Je ne veux pas qu'il tombe dans l'image de certains entraîneurs qui sont des anguilles."

🎙️ @RothenJerome : "Longoria met trop facilement de côté la rivalité PSG-OM."



🔵⚪ Marseille a pris contact avec Christophe Galtier pour le poste d'entraîneur. pic.twitter.com/kzHtVpwYWn — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 25, 2023

