OM, RC Lens, Real Madrid - Mercato : accord signé pour Raphaël Varane !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

La petite bombe posée par The Athetic au sujet de l’avenir de Raphaël Varane va en intéresser plus d’un en vue du mercato. À en croire les informations rapportées par le média britannique, le champion du monde 2018 serait bel et bien entré dans sa dernière année de contrat avec Manchester United. Il est spécifié lorsqu’il s’est engagé en Angleterre en provenance du Real Madrid à l’été 2021, Varane a signé des documents le liant au club mancunien jusqu’en 2024 avec une année en bonus s’il parvenait à remplir plusieurs conditions non mentionnées.

Varane a signé un accord de pré-contrat

Mais au regard de sa situation actuelle chez les Red Devils, l’ancien crack du RC Lens pourrait envisager de quitter le navire lors du prochain mercato estival. Dans cette perspective, il est autorisé à discuter dès à présent avec des clubs non-britanniques et a signé un accord de pré-contrat selon la réglementation en vigueur outre-Manche. L’OM, le RC Lens mais aussi le Real Madrid, tous cités comme possible destination de Varane, sont prévenus.

Où jouera Raphael Varane la saison prochaine ? pic.twitter.com/26Ophv170R — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) December 7, 2023

Podcast Men's Up Life