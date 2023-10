OM : une figure du club valide la vente aux Saoudiens et se projette sur Zidane et le Mercato

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les rumeurs insistantes de vente de l’OM aux Saoudiens ont contaminé Djibril Cissé. Même s’il préfère reste prudent, l’ancien attaquant du club phocéen serait happé par une telle nouvelle. « En tant que supporter, j’ai envie d’y croire. Mais j’ai aussi vécu Kashkar, qui a disparu en une seconde. Donc tant que ce n’est pas signé, tant que ce n’est pas validé, je m’emballe un peu, mais j’arrive à me canaliser quand même ! Mais en tout cas, si ça se fait, il y aura une vraie rivalité avec le PSG et ce sera bien pour le championnat », a-t-il affirmé sur Team Football.

« Avec Zidane, tu discutes ! »

En cas de rachat de l’OM, l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc comblerait Cissé de bonheur. « Zizou n’a jamais caché, il a toujours dit que s’il y avait un beau projet, un vrai projet football ambitieux, pourquoi pas, il pourrait étudier le cas. Donc si les Saoudiens arrivent et affichent un vrai projet, alors pourquoi pas ! Ce serait extraordinaire, a-t-il ajouté. C’est un champion du monde, c’est le respect. Il va forcément t’apporter une sérénité et du calme dans le club. Il va t’ouvrir des portes incroyables. Pour faire signer des joueurs, c’est plus facile quand tu es Zidane ! De passer un petit coup de fil : ‘Oui, ça va ? C’est Zidane, on peut discuter ?’… Là, tu discutes ! »

🔵⚪️ #VenteOM – Djibril Cissé confirme, Zidane et les Saoudiens pourraient tout changer !



🎙️ "De passer un petit coup de fil : ‘Oui, ça va ? C’est Zidane, on peut discuter ?’… Là, tu discutes !"https://t.co/aADiXIg5fw#TeamOM | #Zidane | #McCourt | #Longoria | #Marseille — TeamFootball (@TeamFootballFr) October 18, 2023

Podcast Men's Up Life