Stade Rennais, OM - Mercato : le remplaçant de Truffert déjà trouvé par Rennes ?

En quête d'un deuxième latéral gauche cet hiver, l'Olympique de Marseille aurait fait d'Adrien Truffert sa priorité. Mais ce dossier semble très compliqué pour le club phocéen du fait des exigences du club breton pour laisser filer son défenseur international tricolore.

Le remplaçant de Truffert déniché en Autriche ?

En attendant, le club Rouge et Noir préparerait déjà le départ de son joueur. Et pour cause, selon les informations Foot Mercato, les dirigeants rennais auraient jeté leur dévolu sur le latéral gauche du RB Salzsbourg, Aleksa Terzic, au cas où Adrien Truffert partirait à l'OM d'ici la fin du mercato hivernal. L'actuel 10e de Ligue 1 aurait même déjà entamé des discussions avec le club autrichien pour le transfert de l'international serbe.

🚨EXCL: ⚪️🔴🇷🇸 #Bundesliga |



◉ Rennes a entamé des discussions pour faire signer Aleksa Terzic, le latéral gauche du RB Salzbourg ❗️https://t.co/jngjMhEvg9 pic.twitter.com/4BdJKFWh93 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 18, 2024

