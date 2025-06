Politique : un maillot de Cristiano Ronaldo offert à Donald Trump, il lui fait passer un message !

Antonio Costa, homme d’État portugais, a offert un maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo, l’ancienne star du Real Madrid, à Donald Trump.

Lundi, le président du Conseil européen, Albert Costa, Premier ministre du Portugal de 2015 à 2024, assistait au G7 (un sommet économique réunissant les chefs d’État allemand, canadien, américain, français, britannique, japonais et italien, en plus des présidents du conseil et de la commission européenne) au Canada. Et à cette occasion, il a remis à Donald Trump un maillot de la sélection portugaise porté par Cristiano Ronaldo.

« Au président Donald J. Trump. Jouer pour la paix »

Un maillot dédicacé par CR7 avec cette mention : « Au président Donald J. Trump. Jouer pour la paix ». Lorsqu’il a reçu ce cadeau, le président américain a eu cette réponse : « J’aime ça, jouer pour la paix ». Un appel repris par le représentant de l’Union européenne sur son compte X, où il appelle Donald Trump à jouer « en équipe », dans un contexte international très tendu avec notamment le conflit que se livrent Israël et l’Iran.