Pronostic PSG – Inter Milan : premier titre en Champions League pour Paris

Ce samedi (21 heures, sur Canal+, Canal+Foot et M6), le Paris Saint-Germain (PSG) joue la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich. L’occasion d’enfin décrocher le Graal rêvé par QSI ? Au sein de la rédaction, on y croit !

C’est l’heure de gloire pour le PSG ! Après l’OM de 1993, le club de la Capitale va-t-il enfin être le deuxième club français à décrocher la fameuse Coupe aux grandes oreilles ? Battu par le Bayern Munich (1-0, but de Kingsley Coman) en finale en 2020 à l’issue du « final 8 » de Lisbonne, le club francilien semble cette fois-ci plus proche que jamais de l’objectif ultime fixé par Qatar Sport Investments à son arrivée en 2011 en France.

L’équipe de Luis Enrique a tout gagné sur la scène nationale et défie un Inter Milan qui n’a plus que ça à viser pour ne pas sortir sur une saison blanche. Notons que Munich a souvent porté chance au novice puisque les quatre précédentes finales en Bavière ont accouché d’un vainqueur inédit de la C1 (Nottingham Forest en 1979, l’OM en 1993, le Borussia Dortmund en 1997 et Chelsea en 2012).

La forme des deux équipes

Equipe Forme actuelle

(5 derniers matchs) Série en cours Paris Saint-Germain (PSG) V – V – V – V – D 4 victoires de suite Inter Milan V – N – V – V – V 6 matchs sans défaite

Si l’on excepte la défaite à Strasbourg avec une équipe B, la dynamique du PSG est excellente avec un titre glané en Coupe de France face à Reims samedi dernier (3-0). De son côté, l’Inter reste effectivement sur six matchs sans défaite (dernier revers à domicile contre la Roma le 27 avril) mais a perdu le Scudetto face à Naples alors qu’il était sur le point de renverser la course lors de l’avant-dernière journée (2-2 contre la Lazio). Un échec qu’il convient encore de digérer.

Facteurs déterminants

PSG

Du fait de son excellente gestion et des temps de repos octroyés ces dernières semaines, Luis Enrique pourra compter sur tout son monde contre l’Inter Milan. En phase de reprise, Presnel Kimpembe ne devrait pas être dans le groupe mais il ne s’agit toute façon que d’un joueur de complément qui n’aurait pas débuté la finale de Munich. Malade et forfait de dernière minute lors de la finale de la Coupe de France, Khvicha Kvaratskhelia sera de la partie.

Avec 33 buts inscrit, le PSG dispose de la deuxième attaque de la compétition derrière le FC Barcelone (43 réalisations). Le Champion de France est aussi sur le podium de la possession moyenne (59,6%), à la deuxième place des duels disputés (233) et en tête des ballons récupérés loin devant la concurrence (694 contre « seulement » 588 pour son dauphin Dortmund).

En Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est le meilleur buteur de Paris (8 buts, 6ème du classement) et Achraf Hakimi le meilleur passeur (5 passes, 3ème). En revanche, Joao Neves est en tête du nombre de duels disputés dans la compétition (45) et le tandem Pacho – Marquinhos écrase la concurrence sur les ballons récupérés (113 et 106).

Forfaits : aucun.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, N.Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola (ou Doué), O.Dembélé, Kvaratkhelia.

Inter Milan

Du côté de l’Inter Milan et de Simone Inzaghi, il y a quand même quelques incertitudes. Cela concerne trois joueurs : Benjamin Pavard, Piotr Zielinski et le capitaine Lautaro Martinez. Le défenseur français n’a pas joué depuis un mois à cause d’un souci à la cheville mais le club transalpin espère le récupérer pour ce match. Quant à l’attaquant argentin, il serait bel et bien apte. Blessé contre le Barça le 6 mai dernier, Martinez a été préservé sur le dernier match de Série A contre Côme selon son entraîneur.

Si l’Inter Milan n’a que la 7ème attaque (26 réalisations) malgré ses 7 buts passés au FC Barcelone, les Nerrazzuri ont surtout souvent su se montrer imperméable, s’affichant en tête des clean-sheets réalisés (8). Les Italiens laissent souvent le ballon à l’adversaire avec seulement 47,7% de possession (15ème du classement) et peuvent compter sur l’un des meilleurs gardiens de la compétition Yann Sommer, auteur de 51 des 56 arrêts de son équipe (2ème du classement derrière Thibault Courtois). Autre gage de solidité de l’Inter : cette équipe n’a été menée en Ligue des Champions cette saison que sur 1,2% de ses matchs.

Avec neuf réalisations, Lautaro Martinez est le meilleur buteur de cette équipe (un but de plus qu’Ousmane Dembélé). Avec trois offrandes à leur actif, le néerlandais Denzel Dumfries et l’iranien Mehdi Taremi sont les meilleurs passeurs de l’Internazionale.

Incertains : Pavard, Zielinski, L.Martinez.

La compo probable de l’Inter Milan : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco – L.Martinez (cap.), M.Thuram.

Face-à-face (H2H)

Aussi improbable que cela puisse paraître, il s’agit de la première confrontation des deux clubs dans une compétition de l’UEFA. Jusqu’à présent, les deux équipes ne sont affrontés qu’en match amical d’avant-saison. C’est arrivé cinq fois entre 1987 et 2023 pour un bilan de deux victoires parisiennes, deux nuls et une défaite. Le dernier match du 1er août 2023 à Tokyo (Japon) s’était soldé sur la victoire 2-1 de l’Inter Milan. Sur le banc, c’était déjà un duel Luis Enrique – Simone Inzaghi. Paris menait 1-0 grâce à Vitinha avant de se faire retourner sur la fin (buts d’Esposito et Sensi entre la 81ème et la 83ème minute).

Pronostics et conseils de paris

Sur le site de notre partenaire Unibet (jusqu’à 100€ de paris offerts en bonus pour toute nouvelle inscription*), nous avons sélectionné plusieurs paris que nous estimons intéressantes à jouer.

Victoire du PSG par un but d’écart, coté à 3.82

L’Inter Milan étant quand même une équipe difficile à bouger, on n’imagine pas un écart très large au score sur cette finale. Pour booster la cote de la victoire du PSG (2.20), on opte donc pour un succès serré, limité à un seul but d’avance.

Ousmane Dembélé buteur, coté à 3.25

Alors que Bradley Barcola et Désiré Doué ont été les grands bonhommes de la finale de Coupe de France, on voit bien un réveil de l’ancien Barcelonais – critiqué pour son match face à Reims. Comme à Arsenal, on mise sur un but de Dembélé.

Score nul à la mi-temps et victoire du PSG, coté à 5.25

Dans une finale, les deux équipes ont souvent tendance à s’observer. On mise donc sur un match qui se décante en deuxième période et on joue le nul à la pause avec une cote intéressante. Notons que jouer le 0-0 à la 45ème ne rapporte « que » 2.75.

Notre « méga pari » en MyBet, coté à 19.75

En résumant l’ensemble de nos prédictions, on peut établir une cote combinée avec le PSG victorieux, Ousmane Dembélé buteur et un score nul à la pause à 9.13, soit un gain de 91,30€ pour 10€ joués. Notons que si on rajoute que les deux équipes ne marquent pas et qu’il y aura moins de 1,5 buts dans le match, ce qui revient à jouer le 1-0 pour Paris, but d’Ousmane Dembélé en deuxième période, on atteint la très jolie cote de 19.75 soit 197,5€ gagnés pour 10€ joués.

Conclusion

Exit la déception de Lisbonne en 2020 ! Cette fois-ci, c’est la bonne pour le Paris Saint-Germain (PSG), qui, au terme d’une deuxième partie de saison exceptionnelle et d’une finale quand même très serrée, va s’adjuger la première Ligue des Champions de son Histoire.