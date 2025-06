PSG : Akliouche, Mora, Zabarnyi… menacé par l’Arabie Saoudite, Paris met le feu au Mercato !

Alors que la Coupe du monde des clubs monopolise l’attention sportive de l’été, le Paris Saint-Germain, lui, n’a pas levé le pied sur le mercato. En coulisses, ça s’active à tous les étages du club.

🟧 Pistes crédibles

Opposé à Botafogo au Mondial des Clubs (3h), le PSG n’en oublie pas le marché des transferts pour autant. Entre recrutements ciblés, ventes stratégiques et renforts d’avenir, le club de la capitale est en pleine ébullition. PSG Inside Actus, bien renseigné, fait un pot pourri des dossiers en cours et ils sont nombreux.

Le PSG ne surpayera pas pour Akliouche

À commencer par Maghnes Akliouche. Le joyau de l’AS Monaco est suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement parisienne. Son profil technique, sa créativité et sa capacité à casser les lignes séduisent Luis Campos et Luis Enrique. Mais si le talent plaît, son prix refroidit. L’ASM réclame 70 millions d’euros pour céder son milieu offensif. Une somme que Paris juge largement excessive, surtout pour un joueur qui n’a pas encore confirmé sur toute une saison au plus haut niveau. Le PSG n’a pas abandonné la piste, mais refuse de surpayer. C’est simple : rien ne bougera sans un assouplissement des exigences monégasques.

L’Arabie Saoudite cible 3 Parisiens

Pendant ce temps, en Arabie Saoudite, Al-Hilal avance ses pions. Le club du Golfe, ambitieux et désormais bien structuré, a manifesté un intérêt pour trois joueurs parisiens : Fabian Ruiz, Kang-In Lee et Lucas Hernandez. Le PSG a été clair : Ruiz est intransférable. Le milieu espagnol, très apprécié par Enrique, est vu comme une pièce centrale du projet 2025. En revanche, Kang-In Lee, très irrégulier malgré son potentiel, pourrait être cédé si une belle offre arrive. Idem pour Lucas Hernandez. Le défenseur, solide mais régulièrement freiné par les blessures, pourrait faire l’objet d’un deal si Paris parvient à recruter un renfort défensif fiable.

Mora et Zabarnyi bien avancés

Et justement, le secteur défensif est en pleine recomposition. Deux noms reviennent avec insistance : Rodrigo Mora et Illya Zabarnyi. Pour Mora, les discussions sont bien avancées. Le défenseur uruguayen est séduit par le projet parisien et l’idée de franchir un cap en Ligue 1. Paris veut aller vite, et des contacts directs ont été établis. Concernant Zabarnyi, c’est encore plus chaud : un accord est en train d’être ficelé avec le joueur ukrainien. Bournemouth, son club actuel, est ouvert à la vente. Le PSG veut verrouiller ce deal rapidement, convaincu que Zabarnyi peut devenir un pilier du futur axe central. Qu’on se le dise : le PSG version 2025-2026 se dessine et ce n’est que le début du mercato. L’été sera chaud à Paris !