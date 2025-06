PSG : al-Khelaïfi envoie une pique à Messi, Neymar et Mbappé

Auréolé du premier sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Nasser al-Khelaïfi en a profité pour évoquer le changement de stratégie anti-star opéré par Luis Enrique depuis son arrivée sur le banc en juillet 2023.

Le PSG a inscrit son nom au palmarès de la Ligue des Champions en prônant un football total et un jeu basé sur le collectif. Rien de tout cela n’avait été expérimenté depuis l’arrivée de QSI en 2011, les investisseurs qatariens axant leur stratégie sur le recrutement de stars pour remporter des titres. Malgré l’attrait provoqué par l’arrivée de cracks Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Paris n’a jamais réussi à aller chercher ce trophée par le passé. Un contraste qui interroge et sur lequel est revenu Nasser Al-Khelaïfi après la finale victorieuse de Munich.

Al-Khelaïfi félicite Messi, Neymar et Mbappé !

« Je voudrais remercier tous les joueurs, les premiers joueurs que nous avons signés, Javier Pastore était dans notre projet, notre ex-capitaine Thiago Silva, Zlatan, Cavani, Thiago Motta. Tous, honnêtement, Di Maria, tous ces joueurs… Et, je dirai quelque chose de vraiment important, même Neymar, Messi, Kylian, ce qu’ils ont aussi fait pour le club, je ne l’oublierai jamais. Ils ont fait partie du succès, car ce qui est vraiment important, c’est de passer sur scène et d’avoir cette histoire, et d’arriver aujourd’hui, a-t-il lâché au micro de Talksport. Après les félicitations, la vérité d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier selon al-Khelaïfi, qui envoie une petite pique à ses anciennes stars.

« Les stars jouent pour l’équipe »

« Oui, nous avons changé de stratégie après tout ce que nous avons fait, ce que nous avons mal fait. Je ne suis pas sûr que nous ayons tout bien fait, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il était vraiment important pour nous de continuer ces étapes. Arriver dans cette phase avec des joueurs jeunes et talentueux. Aujourd’hui, nous avons des stars. Vous avez vu hier que le meilleur joueur de l’UEFA est Dembélé. Le meilleur jeune joueur de l’UEFA est Désiré Doué, a poursuivi le président du PSG. Sept des onze titulaires de la meilleure équipe de Ligue des champions sont originaires de Paris. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous avons des joueurs stars fantastiques. Mais les stars jouent pour l’équipe, et non l’équipe qui joue pour les stars, et c’est là la différence aujourd’hui. Nous avons des jeunes joueurs affamés qui veulent mourir pour le maillot, ils veulent se suicider, ils veulent tout donner pour le club, pour l’équipe et pour les fans. »