PSG : après l’affaire Hakimi, Wanda Nara enfin célibataire ? 

Après avoir mis au clair sa prétendue relation avec Achraf Hakimi (PSG), Wanda Nara, l’ancienne compagne de Mauro Icardi, coule des jours paisibles en Italie.

Wanda Nara retrouve la lumière. Depuis la fin de sa relation tumultueuse avec Mauro Icardi, la sulfureuse argentine semblait filer le parfait amour avec le célèbre rappeur tatoué L-Gante, mais une rumeur est venue la lier à Achraf Hakimi, le défenseur marocain du PSG. Si Wanda Nara était effectivement à Munich le jour où les rumeurs ont fleuri, elle a tenu à clarifier la situation sur América TV. « J’en ris, car chaque jour un nouveau nom apparaît et les rumeurs abondent. Je n’aime pas être impliquée dans des situations qui ne sont pas justes. Mais je suis célibataire. Je m’amuse et ne veux pas me retrouver dans une situation non voulue. Et je ne m’engagerai jamais avec quelqu’un qui est en couple. Ces rumeurs sont surtout là pour blesser et faire du mal. »

Pour confirmer qu’elle était loin des rumeurs et des projecteurs, Wanda Nara a publié toute une série photos d’elle, seule, en train de se ressourcer du côté de Milan, où elle a une maison secondaire. Suffisant pour faire taire les bruits autour d’elle ? Pas si sûr…