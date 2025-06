PSG – Atlético Madrid : Antoine Griezmann et un ancien de l’OM lancent le choc

Avant le choc entre le PSG et l’Atlético Madrid en Coupe du Monde des clubs, Antoine Griezmann et César Azpilicueta, joueurs des Colchoneros, ont lancé ce rendez-vous.

Ce dimanche soir à 21 heures, le PSG, récent champion d’Europe, va affronter l’Atlético Madrid pour la première journée de la Coupe du Monde des clubs. La plus grosse affiche de ce groupe B, étant donné que Paris affrontera ensuite Botafogo et Seattle. À quelques heures de cette rencontre, Antoine Griezmann, la star de l’équipe, a lancé le choc.

« Ils jouent très bien mais je pense qu’on peut les embêter »

« On a hâte d’arriver aux Etats-Unis et de jouer notre premier match contre le Paris Saint-Germain. Actuellement, ils jouent très bien mais je pense qu’on peut les embêter. On l’a d’ailleurs vu chez eux quand nous avions gagné à la dernière seconde. Je crois en mon équipe et j’espère qu’on pourra livrer une belle performance », a-t-il déclaré, au micro de DAZN.

De son côté, César Azpilicueta, ancien joueur de l’OM de 2010 à 2012, n’a pas été avare de compliments à l’égard du PSG. « C’est une équipe avec de beaux joueurs. Dès le premier jour, on a pu voir le projet de jeu et l’équipe que Luis Enrique voulait construire. C’est une équipe qui veut jouer le premier rôle, ils cherchent à récupérer le ballon le plus vite possible. En fait, ils vivent avec le ballon, c’est sa manière de voir le foot. Ils t’obligent à rester super concentrés, ils cherchent le petit moment où tu laisses une petite ouverture pour te faire mal », a analysé le joueur de 35 ans pour L’Équipe.