PSG – Atlético Madrid : Luis Enrique la joue modeste, un joueur l’a déçu

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’a pas voulu fanfaronner après le carton des siens sur l’Atlético Madrid (4-0). Mais il a quand même pour objectif de remporter le Mondial des Clubs.

Le Mondial des Clubs a démarré et on peut déjà tirer un enseignement : l’écart de niveau est beaucoup trop grand entre les clubs européens et le reste de la planète. Le Bayern Munich en a collé dix à Aukland alors que le FC Porto, qui traverse pourtant une grosse crise sportive, a été capable de tenir en échec l’une des meilleures équipes brésiliennes, Palmeiras (0-0). L’écart est également très grand entre les meilleures formations européennes, comme le PSG, et les autres. Ainsi, le champion d’Europe parisien a giflé l’Atlético Madrid (4-0) hier à Los Angeles.

Ramos bientôt remplacé par Mayulu en pointe ?

Malgré ce nouveau triomphe, Luis Enrique s’est refusé à fanfaronner, même s’il continue à se montrer ambitieux : « Nous avons le même objectif que celui que nous avons eu dans les autres compétitions tout au long de cette saison, c’est-à-dire essayer d’aller le plus loin possible et essayer de gagner toutes les compétitions. Il est évident que dans une compétition aussi courte (un mois, du 14 juin au 13 juillet) et une fois que vous arrivez en phase à élimination directe, vous pouvez être sorti à tout moment. Ce sera alors très égal et difficile ».

Seul bémol dans la belle partition parisienne : la prestation de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais, titulaire en l’absence d’Ousmane Dembélé, a été crédité d’un 4 par L’Equipe et Le Parisien. Le quotidien sportif a ajouté ce commentaire : « Une prestation quelconque. Deux frappes cadrées mais sans danger (17e, 38e). Remplacé par Mayulu (65e), qui a marqué le troisième but parisien (87e) après avoir gâché quelques occasions. Il obtient un pénalty pour un tir contré de la main par le Normand (95e) ». Déjà buteur en finale de Champions League, Senny Mayulu pourrait avoir sa chance lors des prochains matches…