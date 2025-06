PSG – Atlético Madrid : mauvais joueur, les Colchoneros taclent le Qatar et l’arbitrage

C’est peu dire que l’Atlético Madrid, son entraîneur, Diego Simeone, et son milieu Koke ont mal vécu la déroute face au PSG (0-4) hier soir lors de la 1ère journée du Mondial des Clubs.

Le PSG a démarré sa nouvelle compétition internationale comme il a fini la précédente : par un carton face à un grand nom du football mondial. Il y a deux semaines, c’était face à l’Inter Milan (5-0) en finale de la Champions League. Dimanche soir, c’était contre l’Atlético Madrid (4-0) lors de la 1ère journée du tour de poules du Mondial des Clubs. A chaque fois, l’impression de puissance, de maîtrise totale de son sujet a accompagné le club de la capitale. La différence entre hier et il y a quinze jours, c’est l’acceptation de la défaite par son adversaire. Là où les Intéristes sont restés dignes, les Colchoneros ont fait preuve de mauvaise foi…

« Les petits détails, ça tombait toujours du même côté »

Leur entraîneur, Diego Simeone, a commencé par louer la qualité de jeu parisienne, reconnaissant la supériorité du champion d’Europe. Mais très rapidement, il a pointé du doigt le dopage financier opéré par le Qatar qui, rappelons-le, a fait que le PSG a dépensé plus en recrutement sur les deux dernières saisons (plus de 600 M€) que les trois autres demi-finalistes de la C1 (Arsenal, FC Barcelone, Inter) réunis : « Quand Luis Enrique a eu besoin d’un ailier gauche en janvier, ses dirigeants ont déboursé 70 M€ pour le combler ». Khvicha Kvaratskhelia, puisque c’est de lui dont il est question, a d’ailleurs été passeur décisif sur les deux premiers buts parisiens face à l’Atlético…

Le milieu des Colchoneros, Koke, a pour sa part critiqué l’arbitrage, à sens unique selon lui, du Roumain Istvan Kovacs : « On a marqué le 2-1, mais il l’a annulé avec une faute : s’il veut la siffler, il la sifflera, et s’il ne la siffle pas, il ne la sifflera pas… On a tous vu ce qui s’est passé : les petits détails, ça tombait toujours du même côté. Le PSG est un vainqueur honnête, vu son niveau, il était meilleur. On les félicite. Il faut pousser plus fort, comme en deuxième mi-temps, quand on a vu une équipe différente, qui voulait le ballon, qui attaquait… L’expulsion (de Clément Lenglet à la 78e) nous a tués ».