PSG – Botafogo : un de chute pour les Parisiens, Luis Enrique remobilise déjà ses troupes !

Le PSG s’est incliné cette nuit face à Botafogo (0-1) pour son deuxième match en Coupe du monde des Clubs. Il jouera sa qualification pour les 8es de finale lundi contre Seattle.

Le PSG est tombé sur un os cette nuit. Egal à lui-même contre l’Atlético de Madrid (4-0) dimanche dernier, Paris a vécu une soirée bien plius difficile cette nuit contre Botafogo (0-1) au Rose Bawl de Pasadena. Après avoir battu les Seattle Sounders (2-1), le club brésilien de John Textor s’est imposé grâce à un but d’Igor Jesus, dont la frappe déviée par Willian Pacho a surpris Gianluigi Donnarumma (1-0, 36e). Avant l’ouverture du score, l’équipe de Luis Enrique a dominé mais sans concrétiser.

Un PSG peu inspiré

En deuxième mi-temps, le PSG a réagi mais il s’est cassé les dents sur la solide défense de Botafogo et Jefferson Savarino a été proche de doubler la mise de la tête (53e). Malgré les entrées en jeu de Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Nuno Mendes et Joao Neves, et un but de Barcola refusé pour une position de hors-jeu de Khvicha Kvaratskhelia (80e), les Parisiens n’ont jamais pu trompé la vigilance de John Victor. Botafogo est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, alors que Paris devra gagner contre Seattle ce lundi pour franchir le premier tour. « Je crois que c’est peut-être la meilleure équipe qu’on a affrontée cette saison, a commenté Luis Enrique. Ça a été très difficile pour nous de créer des situations de but. Cette phase défensive, on la connaît très bien. C’est vraiment typique des équipes qui essaient de défendre. On n’a pas été très inspiré. C’est une compétition très difficile. Il reste 90 minutes et il peut encore se passer beaucoup de choses mais notre équipe est spécialiste pour gérer les mauvais moments. Le prochain match sera clé. Ce sera tout le temps des matchs comme ça. Je pense que personne ne s’attendait à ce résultat, mais ils ont mérité de faire ce match aussi serré. On va bien analyser tout ce qu’il s’est passé pour s’améliorer. »