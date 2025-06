PSG : Dembélé flingué par Mbappé dans la course au Ballon d’or ?

L’ancien Lyonnais Karl Toko Ekambi pense que les Français critiquent Ousmane Dembélé (PSG) car ils veulent que Kylian Mbappé remporte le Ballon d’or.

Dans le France Football de juin, paru samedi dernier, Ousmane Dembélé évoque, au cours d’une longue interview, sa très probable présence dans la liste des candidats au Ballon d’or 2025. L’attaquant du PSG estime qu’y figurer représente déjà une victoire, étant donné que jusqu’à présent, ça n’avait jamais été le cas. Auteur de la meilleure saison de sa carrière – et de loin -, Ousmane Dembélé a inscrit 38 buts et délivré 15 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, en attendant qu’il soit rétabli pour participer au Mondial des Clubs.

« Ca dérange les Français que Dembélé gagne un Ballon d’Or avant Mbappé ! »

Pour autant, son nom est loin de faire l’unanimité, que ce soit en France ou dans le monde. Beaucoup de gens lui préfèrent le Barcelonais Lamine Yamal, plus spectaculaire. L’attaquant franco-camerounais Karl Toko Ekambi, lui, pense qu’il y a un souci avec Kylian Mbappé : « Les Espagnols font toujours front derrière leurs joueurs, à 200%. En France, on ne fait que critiquer nos joueurs ! Normalement, on doit tous être derrière Ousmane Dembélé, mais les gens lui trouvent des problèmes… Tu crois que si un Espagnol fait la saison de Dembélé, les gens vont parler ? Ils ne parlent même pas ! On attendrait juste qu’on lui donne le trophée. Par rapport aux critères qu’ils nous donnent tout le temps, on ne devrait même pas discuter ! Le problème, c’est qu’ils ne veulent pas le donner à Dembélé. Et je pense aussi que, peut-être, ça dérange les Français que Dembélé gagne un Ballon d’Or avant Mbappé ! ».

Sauf que Kylian Mbappé a plus marqué (43 buts) qu’Ousmane Dembélé, que lui joue dans un club qui ne surclasse pas ses concurrents grâce au dopage financier d’un Etat et que le Real Madrid est beaucoup moins clivant que le PSG. Sans parler du fait que l’opinion publique ne pèse pas du tout dans l’élection du Ballon d’or. Et qu’à l’arrivée, n’en déplaise à Toko Ekambi, l’essentiel est qu’un Français soit sacré…