PSG : Dembélé présente la Ligue des champions à Roland-Garros et lâche un message fort

L’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, est venu présenter la Ligue des champions au public des Internationaux de France de Roland-Garros. Avec un message.

Il était déjà venu avant la finale de la Ligue des champions. Et est donc revenu après, ce lundi, avec le trophée de la Ligue des champions. Lui, c’est Ousmane Dembélé, l’attaquant parisien, vainqueur de la C1 au prix d’une finale exceptionnelle remportée face à l’Inter Milan.

Accueilli à Roland-Garros comme une véritable rockstar, Dembélé en a profité pour faire passer un message. Le club de la capitale ne compte pas s’arrêter à une Ligue des champions. « Cette finale à Munich était un moment magique. Le public nous a poussés, on a eu une saison exceptionnelle, on a été récompensé par cette première Ligue des Champions. On est vraiment tous fiers. Les titres individuels, c’est bien, mais le plus important, c’est le collectif. C’est grâce au collectif qu’on a ramené la Ligue des Champions et c’est grâce à ça qu’on va continuer pour rapporter plus de titres. »

Le message est passé.