PSG, FC Barcelone : 2 dates à retenir pour Dembélé, Yamal et les candidats au Ballon d’Or

France Football a communiqué les deux dates importantes pour la course au Ballon d’or 2025 : celle où les noms des candidats seront dévoilés et le jour de la cérémonie.

Après une saison aussi riche en rebondissements que celle qui se termine par le Mondial des Clubs, les candidats au Ballon d’or sont légion. Mais un se dégage tout particulièrement : Lamine Yamal. L’ailier du FC Barcelone, qui n’est toujours pas majeur, a été éblouissant, aussi bien avec les Blaugranas qu’avec la sélection espagnole. Décisif dans les grands matches, auteur d’actions géniales et de buts mémorables, il coche toutes les cases pour devenir le plus jeune lauréat du plus prestigieux trophée individuel du monde du football.

Le 7 août, on connaîtra les noms des 13 candidats

Mais d’autres joueurs ont posé leur candidature, à commencer par ses coéquipiers barcelonais Raphinha et Pedri. Les Parisiens, champions d’Europe, ont également leurs favoris, dont Ousmane Dembélé, qui a réalisé la plus grosse saison de sa carrière, et Vitinha. Kylian Mbappé veut y croire, lui qui a décroché le Soulier d’or pour sa première saison au Real Madrid. Et peut-être qu’une victoire au Mondial des Clubs serait de nature à influencer le jury…

Tout ce beau monde qui se dispute la succession de Rodri a vu France Football dévoile deux dates importantes ce jeudi. La première, c’est le 7 août. Ce jour-là, la revue dévoilera les noms des treize joueurs retenus pour la récompense suprême. La deuxième, c’est le 22 septembre. Au Théâtre du Châtelet de Paris aura lieu, ce soir-là, la remise du trophée.