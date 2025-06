PSG : Galtier encense le collectif parisien et dévoile les failles de son PSG version 2022/2023

Entraineur du PSG lors de la saison 2022/2023, Christophe Galtier est revenu sur les difficultés rencontrées lors de son passage à Paris, tout en livrant son regard sur l’équipe de Luis Enrique.

À quelques heures de la finale tant attendue de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan à Munich, Christophe Galtier, ancien entraîneur du PSG lors de la saison 2022/2023, a livré son analyse ce vendredi matin sur l’antenne d’ICI Paris Île-de-France. Une intervention marquée par une série d’éloges sur la transformation du club de la capitale, avec un accent particulier sur sa force collective actuelle.

Christophe Galtier s’emballe pour le PSG

D’entrée, l’ancien coach du PSG insiste sur la puissance du collectif parisien : « Le Paris Saint-Germain dégage une force collective assez impressionnante », a-t-il affirmé, saluant le travail réalisé cette saison par Luis Enrique et ses hommes. Il salue également la solidité du parcours européen du PSG : « C’est une équipe qui a un parcours incroyable depuis les huitièmes de finale, elle a su éliminer le premier et le second de Première League, Liverpool et Arsenal. »

Pour Christophe Galtier, la force de Paris repose aujourd’hui sur un engagement commun, bien plus que sur des individualités : « Il se dégage une force, une envie de jouer ensemble, une envie de faire les efforts ensemble. » Un changement profond qui se traduit également sur le terrain par une mobilité et une modernité dans le jeu : « C’est une équipe qui est très mobile, à la fois avec beaucoup de mouvement à l’intérieur du jeu, beaucoup de dézonage et après, beaucoup de vitesse et de percussion sur un plan offensif », ajoute-t-il.

Une nette rupture entre le PSG actuel et celui de Galtier

Christophe Galtier en profite pour faire une mise au point sur les limites qu’il a connues lors de son passage sur le banc parisien, malgré la présence de Neymar, Messi, et Mbappé dans l’effectif : « Sur ce que j’ai connu, il y avait sûrement les meilleures individualités au monde, mais les meilleures individualités au monde, associées, ne font pas une équipe », rappelle-t-il avec lucidité. Il voit dans l’édition actuelle du PSG une nette rupture : « Aujourd’hui, il y a un collectif impressionnant, je le répète, avec une capacité à courir beaucoup de kilomètres à haute intensité, une capacité à voir tout le monde attaquer, tout le monde défendre. »

Désormais, le Paris Saint-Germain n’est plus uniquement une addition de stars, mais bien une équipe construite autour d’un collectif cohérent, moderne et performant. Une philosophie qui pourrait bien mener le club vers son premier sacre européen.