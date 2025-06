Au repos depuis plusieurs matches dans les rangs du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma s’apprête à croiser la route de l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions avec des antécédents peu glorieux.

J-1 avant la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan (21h). Les Parisiens s’envoleront de Roissy pour Munich dans la matinée. Superstition ou coïncidence, ils ne logeront pas dans le même hôtel qu’en novembre, en phase de ligue, quand ils s’étaient inclinés contre le Bayern (0-1), mais dans l’établissement qui accueille généralement les mises au vert du club bavarois.

Fait assez exceptionnel, le PSG ne compte aucun absent, ce qui tient tout à la fois à la qualité de la préparation athlétique et à la marge du PSG, qui a permis à Luis Enrique de gérer confortablement les temps de jeu dans les compétitions françaises. Même Presnel Kimpembe, qui aura manqué la fin de la saison française en raison d’un œdème osseux au pied droit, est revenu sur le terrain dans la semaine, et il pourrait s’envoler pour Munich avec le groupe, ce matin.

La seule incertitude habituelle, dans la composition d’équipe, tient à la concurrence offensive entre Bradley Barcola et Désiré Doué, qui ont brillé tous deux face à Reims (3-0) en finale de la Coupe de France, avec deux buts et une passe pour Barcola, deux passes pour Doué. Entre Barcola, qui sortait d’une série d’un seul but en quinze matches avant la finale de la Coupe, et Doué, huit matches sans but, L’Équipe fait savoir que la balance de Luis Enrique pourrait pencher en faveur du premier.

L’Inter bête noire de Donnarumma

Dans le but, Gianluigi Donnarumma sera titulaire mais ne garde pas un bon souvenir de ses confronations avec l’Inter Milan. Après six années passées dans le championnat italien lorsqu’il portait le maillot de l’AC Milan (2015-2021) et parmi les adversaires que le gardien du PSG a affrontés au moins dix fois dans sa carrière, l’Inter est celui contre lequel il affiche son pire bilan : 2 victoires, 3 nuls, 6 défaites et un total de 21 buts encaissés !

Justement, du côté de l’Inter Milan, tous les joueurs de se sont entraînés avec le groupe cette semaine. Simone Inzaghi peut donc compter sur tous ses hommes, même s’ils ne présentent pas le même niveau de forme. En effet, deux titulaires habituels manquent de rythme : le capitaine Lautaro Martinez, qui n’a plus joué depuis le 6 mai et la demi-finale retour contre le Barça (4-3 a.p.), et Benjamin Pavard, dont la dernière apparition remonte au 27 avril face à l’AS Rome (0-1).



L’équipe probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Barcola, O. Dembélé, Kvaratskhelia.

L’équipe probable de l’Inter Milan : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitarian, Dimarco – La. Martinez (cap.), M. Thuram.