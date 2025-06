PSG – Inter Milan : Dembélé donne des regrets au FC Barcelone

Vainqueur de la Champions League avec le PSG, Ousmane Dembélé donne aujourd’hui des regrets au FC Barcelone, où il a joué six ans avant de partir en 2023.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière (33 buts et 13 passes décisives en 48 matches), et de loin, Ousmane Dembélé avait fait le pari avec ses proches qu’il marquerait dans les dix premières minutes de la finale de la Champions League, samedi soir. Perdu. Mais l’ailier, aligné en pointe, a tout de même remporté le précieux trophée et largement contribué au succès du PSG en harcelant constamment la défense de l’Inter Milan. A 28 ans, l’international français a franchi un cap sous les ordres de Luis Enrique depuis deux ans qu’ils se côtoient. Et cela n’est pas sans laisser des regrets à son précédent club, le FC Barcelone…

« Personne n’a fait preuve de patience »

L’ancien secrétaire technique du FC Barcelone Robert Fernandez, qui a connu Dembélé chez les Blaugranas, a estimé dans Mundo Deportivo que tout le monde s’était trompé à son sujet : « Personne n’a fait preuve de patience. Ni la presse, ni le club, ni lui, qui était beaucoup trop jeune pour comprendre certaines choses. Tout ce qui se disait, qu’il n’était pas un bon professionnel, qu’il sortait la nuit, qu’il buvait, n’était pas vrai ». Souvent blessé, Dembélé a été l’objet de nombreuses rumeurs négatives lors de son passage au Barça, entre 2017 et 2023. A cause de cela, il n’a jamais pu montrer le niveau de jeu qui est le sien depuis deux ans à Paris.

Les regrets sont réels du côté de Barcelona même si le maintien de Dembélé dans l’effectif aurait pu contrarier l’émergence de Lamine Yamal ou l’explosion de Raphinha.